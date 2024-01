Rechte links liegen lassen: Selmayr ohne Angst

Selmayr will Fokus verrücken

In Hinblick auf die Diskussion über „Remigration“ bei einem Treffen Rechtsradikaler im deutschen Potsdam betonte Selmayr, er sei froh, dass dies nur in Hinterzimmern diskutiert werde und nicht von den maßgeblichen politischen Kräften. Die EU-Kommission werde das Asylrecht in Europa weiterhin sichern und andererseits auch benötigte legale Zuwanderung organisieren. Man sollte „nicht immer nur auf die Extremisten schielen“.