Andexer siegt überlegen, ÖSV mit Traumergebnis

Andexer siegt mit eineinhalb Minuten Vorsprung

Am Ende hatte Andexer, die für den SK Saalfelden startet, einen Vorsprung von knapp eineinhalb Minuten (!) auf die zweitplatzierte Deutsche Alina Nußbicker (1 Fehler), die in Abwesenheit von Andexer den Einzelbewerb am Donnerstag gewonnen hatte. Rang drei ging mit Julia Vogler (1/+1:46,7) ebenfalls an eine DSV-Sportlerin.