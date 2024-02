Rothschopf bei WM-Generalprobe am Arber Dritte

Je näher die Biathlon-WM in Nove Mesto na Morave (Tschechien) rückt, desto stärker wird Lea Rothschopf. Die 22-Jährige durfte sich beim IBU-Cup-Sprint am Arber (Deutschland) über ihren ersten Podestplatz in dieser Kategorie freuen. Gleich drei ÖSV-Damen gelang der Sprung unter die Top-7.