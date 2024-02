„So eine Spende kommt alle paar Jahre einmal vor“

Großer Aufwand für Spender

„Ich will niemanden abschrecken, aber es ist eine große Leistung und viel Aufwand für einen Spender“, so Steitzer. Deshalb würden oft nahe Angehörige als Spender einspringen. Ist man als Spender geeignet, muss man selbst durch die Einnahme eines Medikaments seine Granulozyten so vermehren, dass eine Abnahme möglich ist - und das an mehreren Tagen hintereinander. Außerdem gehört die Spende rasch vergeben, sie ist nur für 24 Stunden brauchbar.