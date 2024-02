Schweizer Segler verlor bei Sturm Finger

In Bunbury gestrandet

Hilferufe hätten auf See nichts gebracht. Am 24. Jänner kam Bender laut ABC schließlich in Bunbury, rund 200 Kilometer südlich von Perth (Australien), an Land. Dort habe er den lokalen Segelclub aufgesucht und warte jetzt auf die Reparatur seines Bootes.

Der Schweizer, der in der Nähe von Barcelona Segel gesetzt hatte und ursprünglich zur Osterinsel im Pazifik wollte, habe inzwischen einen Chirurgen getroffen. „Er sagte mir, ich habe einen guten Job gemacht“, sagte er dem Radio- und Fernsehsender.