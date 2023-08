SOS-Schriftzug am Strand: Schiffbrüchiger gerettet

Der 64-Jährige rettete sich selbst auf die einsame Insel. Er konnte allerdings nicht die Küstenwache über seine Notlage informieren - also schrieb er „SOS“ in riesigen Buchstaben in den Sand, in der Hoffnung, dass jemand auf ihn aufmerksam wird. Und tatsächlich: Wenige Tage später flog ein Flugzeug der Küstenwache vorbei. Der Niederländer feuerte zudem Leuchtraketen ab, als er den Flieger über sich sah.