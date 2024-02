S’Edelweisskränzchen lud das 126. Mal zum Tanz

Zu späterer Stunde verlagert sich das gesellige Beisammensein zunehmend an die Edelweisser-Alm. Angelehnt ist die Bar an die dem Club gehörende Edelweisserhütte im Tennengebirge auf 2349 Metern Seehöhe. Der Unterschied: Bei der einen kommt man erschöpft vom Wandern an, bei der anderen erschöpft vom Tanzen.