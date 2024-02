Stadtmarketing-Lady wird neue Markt-Koordinatorin

Marktreferent in Klagenfurt ist Christian Scheider (Team Kärnten): „Die Märkte spielen eine zentrale Rolle und sollen weiter ausgebaut und attraktiver gemacht werden. Mit unserer Wahl bin ich mir sicher, dass unsere Märkte in eine positive Zukunft gelenkt werden." Schon beim Treiben der Narren am Faschingsdienstag am Benediktinermarkt ist auch die neue Marktkoordinatorin eingebunden. Auch der Markt in Waidmannsdorf braucht neue Ideen.