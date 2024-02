Eisbären treffen mit breiter Brust auf Juniors

Nach Mini-Krise zu Beginn der Meisterrunde in der Alps Hockey League zeigt die Formkurve bei Zell wieder stark nach oben. Die Pinzgauer können nach dem Achtungserfolg bei den Wipptal Broncos mit breiter Brust in das Duell mit den RB Juniors gehen. „Wenn wir so spielen wie in Sterzing, können und müssen wir jeden in der Liga schlagen“, ist EKZ-Defender Bernhard Fechtig trotz zahlreicher Ausfälle optimistisch, sich für das 0:3 von vor einer Woche revanchieren zu können.