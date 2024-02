Kappacher als bester Österreicher im Aufschwung

Nach Seuchenjahr geht es für den Polizeisportler seit dem Rennen in Innichen (It) vor Weihnachten, wo er nach längerer Durststrecke als Vierter nur hauchdünn am Podium vorbeischrammte, wieder bergauf. Letzter Höhepunkt: Der Athlet des WSV St. Johann qualifizierte sich für beide Rennen dieser Tage in Alleghe (It), schaffte es beim ersten Rennen ins Viertelfinale - wo er als Elfter bester rot-weiß-roter Teilnehmer wurde. Nur ein Fotofinish verhinderte den Aufstieg des 30-Jährigen. Der zweite Lauf folgt am Samstag (live in der ORF TV-thek ab 10.25, zeitversetzt ab 17 Uhr in ORF Sport plus).