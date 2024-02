Wird Kreml-Kritiker von Wahl ausgeschlossen?

Zwei Tage, nachdem Kreml-Kritiker Boris Nadeschdin die notwendige Anzahl an Unterstützungserklärungen für die Präsidentschaftswahl in Russland eingereicht hatte, haben die Wahlbehörden nun laut eigenen Angaben Unregelmäßigkeiten im Antrag des Oppositionskandidaten entdeckt. Der Vorsitzende der zuständigen Kommission erklärte am Freitag während einer im Fernsehen übertragenen Sitzung, einige der Unterschriften stammten von Toten.