Russen stehen Schlange für Putin-Gegner Nadeschdin

Weggefährte von ermordetem Nemzow

Als liberaler Duma-Abgeordneter stand Nadeschdin in den 2000er-Jahren dem Oppositionellen Boris Nemzow nahe, der 2015 ermordet wurde. In den vergangenen Jahren kandidierte Nadeschdin auch für kremlnahe Parteien. Zuletzt sorgte er vor allem mit seiner Kritik am Krieg in der Ukraine für Aufsehen. Fast alle Politiker, die sich ähnlich geäußert haben, mussten Russland inzwischen verlassen oder sitzen in Haft.