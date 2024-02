Lifttechnikfirma zog jetzt Sanierungsplan zurück

16,6 Millionen Euro Forderungen anerkannt

Am Freitag wurden bei der Prüfungstagsatzung am Landesgericht in Linz die Zahlen auf den Tisch gelegt. Laut Kreditschutzverband 1870 wurden bislang Forderungen von mehr als 18 Millionen Euro angemeldet und 16,6 Millionen Euro auch anerkannt.