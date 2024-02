EU-Ukraine-Hilfe: Kickl poltert in alle Richtungen

Kickl-Kritik an Nehammer

Seine Kritik richtete der aktuelle Umfragekaiser auch an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Mit seiner Zustimmung zur Ukraine-Hilfe habe er „wieder einmal die Österreicher und ihr hart erarbeitetes Steuergeld am Brüsseler EU-Altar verraten und verkauft“, so der FPÖ-Chef. Die Ukraine sei ein „Fass ohne Boden“.