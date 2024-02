Stockerl sorgt für Erleichterung: „Druck fällt ab“

Die Erleichterung beim 20-jährigen Pinzgauer war dennoch groß. Nachdem es bisher vor allem in den Single-Mixed-Bewerben an der Seite von Anna Andexer funktionierte - das Duo gewann sowohl in Ridnaun als auch bei der Talent Team Challenge auf Schalke -, durfte er endlich über seinen ersten Stockerlplatz in einem Einzelbewerb in der Nachwuchs-Königsklasse in diesem Winter jubeln.