Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der freundliche Louisiana Catahoula Leopard Dog-Mischlingsrüde (sechs Jahre alt) Balu ist menschenfreundlich und verträgt sich auch mit anderen Hunden. Zuhause möchte er jedoch der einzige Hund sein. Der Rüde ist ein unproblematischer Weggefährte, der ausgedehnte Spaziergänge liebt. Da der verschmuste Vierbeiner das Leben in der Großstadt nicht kennt, wird ein Zuhause außerhalb der Stadt als Einzelhund an der Seite aktiver Menschen gesucht. Interessenten melden sich bitte telefonisch unter 01/699 24 50-50 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at.