„Gesetzesnovelle verhindert Tierleid im Hinterhof“

Unverzüglich gearbeitet werden muss dann auch in unserem Bundesland an der praktischen Umsetzung, die personelle Ressourcen und logistische Maßnahmen fordern wird. „Der vorgeschriebene Praxisteil für Hundehalter etwa obliegt dem Land, bei der Umsetzung wird man sich wohl an das Wiener Modell, das es ja schon gibt, anlehnen“, so die Tierschutzombudsfrau. Die bilanziert: „Die Verbesserungen sind auf jeden Fall sehr positiv zu sehen.“