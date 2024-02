„Krone“-Erfolg: Endlich kommt Tierschutzpaket!

Denn eine Zeit lang sah es so aus, als würde es Stillstand geben oder sogar ein Rückschritt bevorstehen. Doch nun sprach Tierschutzminister Rauch (Grüne) am Samstag bei einer Pressekonferenz im Wiener TierQuarTier klare Worte, die von ihm überarbeitete Novelle zum Tierschutzgesetz soll bereits im Lauf des Jahres in Kraft treten.