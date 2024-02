Brad Pitt und Angelina Jolie haben ausgedient

Geschmeidig und leichtfüßig kommt „Mr. & Mrs. Smith“ daher. Mit Charme, Charisma, Liebenswürdigkeit, Intelligenz und einer ordentlichen Portion Unbeholfenheit bahnen sich Glover und Erskine ihren Weg von einer erfundenen Ehe zu einer echten Beziehung - während sie im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen. Gekonnt wechseln die Tempi zwischen intimen Momenten und actiongeladenen Sequenzen, während sie sich durch internationale Schauplätzen - von New York über die Dolomiten bis zum Comer See - manövrieren. Dabei bleiben aber stets die Protagonisten im Fokus - egal ob sie gerade ein Leiche kompostieren oder über das Furzen in einer Beziehung diskutieren. Glovers und Erskines Charaktere sind am Puls der Zeit, fühlen sich echt an und jagen keinen schnöden Hollywood-Stereotypen hinterher - ein neues Traumpaar, wenn man so will, denn das alte hat längst ausgedient.