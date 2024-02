„Die viel gepriesene Notenwahrheit gibt es nicht“

Gemeinsamer Protest gegen das Noten-Korsett

Einen Tag vor Semesterschluss haben deshalb Lehrer, Eltern und Schüler des reformpädagogischen Zweiges der Volksschule Kirchdorf in Lustenau und der „Schule am See“ in Hard zu einer „Schauplatzaktion“ geladen. Mit einer Theateraufführung der Lehrer wurde auf die Situation der Kinder aufmerksam gemacht. „Wir wollten erneut ein Zeichen für die freie Beurteilungsform setzen“, so Sieber-Mayr. Gefordert wird, dass zumindest jede Schule weiterhin selbst entscheiden kann, ob es Noten gibt oder nicht. Auch die verantwortlichen Politiker im Land wurden eingeladen. Gekommen ist allerdings niemand.