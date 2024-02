Eine Rekordinvestition, die sich gewaschen hat

Facelifting ist notwendig

Um dies weiter garantieren zu können, müssen vom WLV in den kommenden zehn Jahren 400 Millionen Euro investiert werden. Denn die vor sich hinalternde Infrastruktur - 3000 Kilometer Leitungen, 52 Brunnen, 63 Wasserbehälter plus eine Vielzahl an Bauwerken - entspricht nicht mehr dem Stand moderner Technik und hat ein Facelifting nötig.