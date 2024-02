Politikergehälter: Wie viel Erhöhung darf sein?

Mehr Präsenz am Anfang als am Ende

Schiffbruch wird die diesmal vollständig vereinte Opposition (FP, Liste Fritz, Grüne und Neos) beim Vorhaben erleiden, die Geschäftsordnung des Tiroler Landtags dahingehend zu ändern, dass die Besprechung von Anfragebeantwortungen an den Beginn der Sitzung verlegt werden. Derzeit finden diese am Ende statt, doch leider sind die zuständigen Regierungsmitglieder am Abend oft nicht anwesend, sodass die Besprechungen von einer bis zur nächsten Sitzung verschoben werden – oft über Monate! Eine angebotene Besprechung in den Büros der Landesrätinnen und -räte sei keine Alternative: Dies könne eine öffentliche Diskussion keinesfalls ersetzen.