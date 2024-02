Hamas-Definition in Schulbuch wird geändert

Die NEOS hatten zu der Causa eine parlamentarische Anfrage an Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) gestellt. In seiner Beantwortung betont das Ministerium, dass die Hamas im Fließtext zwar als radikale Organisation beschrieben wird, aber zumindest die Erläuterung in einer Randspalte des Buchs „nicht mehr dem aktuellen Stand der Wissenschaft und den Zielen der Politischen Bildung und der Demokratiebildung“ entspreche. Das allerdings schon lang nicht mehr: In der Europäischen Union wird die Hamas bereits seit 2001 als Terrororganisation eingestuft.