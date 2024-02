„Oscar-Raub“: Jetzt spricht „Barbie“ Margot Robbie

„Unglaubliches Jahr“

„Es gibt keinen Grund, traurig zu sein, wenn man weiß, dass man so gesegnet ist. Natürlich denke ich, dass Greta als Regisseurin nominiert werden sollte, denn was sie getan hat, ist eine einmalige Sache in ihrer Karriere, eine einmalige Sache im Leben, was sie geschafft hat, das ist es wirklich. Aber es war ein unglaubliches Jahr für alle Filme“, sagte Robbie.