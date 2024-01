Oscar-„Beleidigung“ schadet „Barbie“ nicht

Beste Regie ging bisher nur an drei Frauen

Dass Greta Gerwig für all ihre Langspielfilmarbeiten nur einmal in der Kategorie Beste Regie nominiert wurde (für „Lady Bird“), ist schwer verständlich. In einer Kategorie, in der bisher nur drei Frauen gewonnen haben (und acht Frauen überhaupt nominiert wurden), bedarf es noch erheblicher Veränderungen. Dennoch darf die Nominierung der Französin Justine Triet in der Kategorie Beste Regie für ihren grandiosen Cannes-Gewinnerfilm „Anatomy of a Fall“ mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller nicht übersehen werden. Hüller ist auch als Beste Hauptdarstellerin nominiert und spielt eine Hauptrolle im ebenfalls für Besten Film nominierten Werk „The Zone of Interest“ von Jonathan Glazer. Ein Triumph für das europäische Filmschaffen.