„Barbie“-Debatte: Clinton tröstet Robbie & Gerwig

Trotz aller Hetzereien in den sozialen Medien „und den Artikeln, die über ihn geschrieben wurden“, habe ihr Mann „diese völlig originelle, urkomische, herzzerreißende und inzwischen ikonische Figur geschaffen und sie bis zu den Oscars gebracht“, schrieb Mendes. Dazu teilte sie einen Artikel aus einem Medien-Magazin, in dem Gosling in seiner „Barbie“-Rolle stark abgewertet und als „echt cringe“ bezeichnet wurde, was so viel wie peinlich bedeutet.