Bunte und pompöse Highlights zum Februar-Start

Das Wochenende wartet wieder mit vielen Highlights für groß und klein auf. Der Welser Stadtball sowie der Avantgarde Baroque Ball in St. Gilgen am Wolfgangsee zeigen, dass die Ballsaison auf ihrem Höhepunkt ist. Weniger festlich, dafür farbenfroh und lustig wird es beim Kinderfasching in Attnang-Puchheim. Musikfans kommen beim Led Zeppelin Tribut in Ried/I. sowie beim Glenn Miller Orchestra in Linz auf ihre Kosten.