Schüler (17) verherrlichte NSDAP vor Freunden

„Schade, dass es die NSDAP nicht mehr gibt. Die würde ich gerne wählen.“ Solche ewiggestrigen Aussagen tätigte ein Welser Schüler (17) an seiner Schule in Freistadt gegenüber seinen Schulkollegen. Deswegen musste er sich am Mittwoch wegen Wiederbetätigung verantworten. Nun muss er einen pädagogischen Rundgang absolvieren.