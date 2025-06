Sind wir die besten Pudel auf dem Markt?

Unterschiedliche Typen als Opfer des Zeitgeistes

Die in Wien arbeitende serbische Autorin nimmt in ihrem Stück die übersteigerte Selbstoptimierung unserer Gesellschaft unter die Lupe. Es gibt Figuren wie Barbie im Schminkwahn oder den Arzt Michael, der kein Patient werden will und deshalb manisch auf Ernährung und Fitness achtet. Workaholic Rebekka nimmt den Laptop sogar an den Strand mit.