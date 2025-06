So tricksten Sonnenanbeter die Freibad-Sperre aus

Strahlend blauer Himmel, sommerliche Temperaturen – in vielen Freibädern wurde am Dienstagnachmittag nach Lust und Laune geplanscht. In Ried blieben die Pforten der Freizeitoase allerdings zu und sorgten für viele enttäuschte Gesichter, wie ein ortskundiger Besucher, der aber anonym bleiben will, im Telefonat mit der „Krone“ schildert.