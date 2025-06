Alarm um zwei Schlangen im Garten eines Ehepaares

Es gibt Menschen, die von Schlangen fasziniert sind, doch es gibt auch andere, denen vor diesen Kriechtieren massiv graut und die bei ihrem Anblick sogar in Panik geraten können. Eine 58-jährige Frau in Steyr, die zwei Reptilien in ihrem Garten sichtete, zeigte sich über die ungebetenen Besucher wenig erfreut und schlug Alarm.