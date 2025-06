Urlaub alleine, aber trotzdem in Gesellschaft sein

Gemeinsam statt einsam

Im AVIVA ist alles anders. Gemeinsam essen an großen Kommunikationstischen, bei einem umfangreichen täglichen Aktiv-, Sport- und Entertainmentprogramm mit anderen Gästen viel unternehmen, bei mehr als 100 Sportthementage (Bsp. Yoga Tage, Wandertage, Mountainbike, Salsa Tage, ...) und bei vielen Events (Beach Party, White Night, Oktoberfest, Gin Weekend, ...) dabei sein, im 2.000m2 Wellnessbereich mit atemraubendem Blick auf die Alpen entspannen, Bier brauen & verkosten in der eigenen AVIVA Brau-Boutique, urig gemütlich relaxen auf der eigenen Alm, feiern in der hoteleigenen Disco oder einfach nur Zeit für sich haben. Ein Urlaub unter Gleichgesinnten, garantiert ohne Paare und Kinder.