Stadtbahn Linz: Bei Planung ist alles auf Schiene

Die Stationen der Regional-Stadtbahn Linz bekommen vom Sieger des EU-weiten Architektur-Wettbewerbs, den Linzer Archinauten ZT, ein luftiges Erscheinungsbild mit Reminiszenz an den Mühlviertler Blaudruck. Bei Abwicklung und Kosten (939 Mio. Euro) der Stadtbahn sei man im Plan, berichtete Sonja Wiesholzer, Geschäftsführerin der Schiene OÖ in einer Pressekonferenz am Mittwoch in Linz. „2032 werden die Tram-Trains, die schon in Valencia gebaut werden, fahren.“