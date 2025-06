Neuer Caritas-Direktor: „Pflege ist am Wendepunkt“

„Franz Kehrer hat Brücken gebaut – zwischen Institutionen, aber vor allem zwischen Menschen. Sein Engagement hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Caritas heute in ganz Oberösterreich als verlässliche und kompetente Partnerin in sozialen Fragen geschätzt wird.“ So würdigte Bischof Manfred Scheuer zum Abschied nochmals ausdrücklich die Leistung von Franz Kehrer (65). Der Ottensheimer hat in den vergangenen zwölfeinhalb Jahren die Caritas OÖ geleitet. Kehrer hatte ein bewegtes Amt: Zum Start gab es 2013 das Hochwasser, 2015 die Flüchtlingskrise, 2020 die Pandemie, und 2022 begann der Ukrainekrieg. Doch der Mühlviertler sieht im Rückblick vor allem die guten Seiten der vielen Krisen und lobt den starken Zusammenhalt der Landsleute. Sorgen macht ihm freilich, dass die Zahl jener Menschen, die finanzielle Unterstützung benötigen, zunimmt.