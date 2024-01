Ski-Held Hirscher zeigt wilde Drifts auf dem Eis!

Er kann’s einfach nicht lassen - kaum geht’s um schnelle Kurven auf Eis und Schnee und die sportliche Herausforderung, ist auch Marcel Hirscher nicht fern! Die Salzburger Ski-Legende setzte sich dieser Tage als Stargast des F.A.T. Ice Race in Zell am See ans Steuer eines rein elektrisch betriebenen Prototyps von Audi - und „brannte“ mit dem 500 kW starken Boliden spektakuläre Drifts in die Salzburger Winterlandschaft …