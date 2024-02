Nagetiere, Vögelchen und Fellnasen suchen Zuhause!

Ängstlicher Kater sucht Herzensmenschen!

Der circa sieben Monate junge „Nuka“ sucht verständnisvolle Menschen und wird ausschließlich zu einem gleichaltrigen Artgenossen vermittelt. Da die Samtpfote sehr ängstlich ist und sich sofort versteckt, wenn jemand den Raum betritt, wird der süße Kerl leider oft übersehen. Mit seinen Kameraden spielt er am liebsten und lässt sich so am besten aus der Reserve locken. Wer würde dem herzallerliebsten Tigerlein ein feines Plätzchen bieten? Telefonnummer: 0664/8495351.