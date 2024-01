Wie drei Identitäre aufs Dach des Parlaments kamen

Zehntausende Menschen waren am vergangenen Freitag in Wien und in den Landeshauptstädten auf die Straße gegangen, um gegen den sich in Österreich mehr und mehr etablierenden Rechtsextremismus zu demonstrieren. Einige Identitäre ließen sich diese Chance nicht entgehen und sorgten mit einer Störaktion für Aufsehen. Dabei nutzten sie eine alte Sicherheitslücke im Parlament, wie nun bekannt wurde.