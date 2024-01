Ofner startet mit neuem Sponsor in Mega-Programm

Während Dominic Thiem am Dienstag über einen Trainerwechsel und eine Rückkehr auf die Challenger-Ebene für drei Turniere im März berichtet hat, startet Sebastian Ofner erst so richtig durch. Zumindest vom Programm her. Österreichs Nummer 1 bzw. 40 im ATP-Ranking freute sich in Schörfling am Attersee über seinen neuen Sponsor KNV Wärmepumpen und wird mit einem Megaprogramm bis Miami fast jede Woche spielen.