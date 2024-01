Dominic Thiem: Beim Thema Geld wird er deutlich

Zuletzt häuften sich in den sozialen Netzwerken teils spöttische und böse Kommentare, Thiem spiele nur noch des Geldes wegen. Das will der 30-Jährige so nicht stehen lassen. „Des Geldes wegen habe ich es auch nie gemacht“, sagte der Niederösterreicher bei einer Pressekonferenz in Schörfling am Attersee. „Ich bin kein Mensch, dem Geld sehr viel bedeutet. So ehrlich bin ich auch, das ganze Thema ist mir ziemlich egal.“