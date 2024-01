Wer viel Bares einzahlen will, kann Ärger bekommen

Damit hatte Herr Eisenbauer (Name von der Redaktion geändert) nicht gerechnet, als er mit 15.000 Euro in bar auf die Bank ging: In einer Filiale in Innsbruck wollte der „Krone“-Leser das Geld auf ein Konto einzahlen. „Da hat mich die Frau am Schalter gefragt, wo ich das Geld herhabe!“ Der Innsbrucker meldete sich empört bei der „Tiroler Krone“ und erzählt, dass er die Auskunft der Bankangestellten gegenüber verweigert hat.