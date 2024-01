„Unser Auftritt wäre fast wegen Visum geplatzt“

Irgendwie ist Rolando Villazón an eine unserer CDs gekommen und war von unserer Musik so angetan, dass er uns daraufhin zur heurigen Mozartwoche eingeladen hat“, erzählt Pianist Roland Guggenbichler. Eine Ehre für ihn und seine „MoZuluArt“-Band-Kollegen. Musikalisch stehen die vier Gründungsmitglieder für die Verschmelzung traditioneller Zulu-Klänge mit klassischer Musik. Kurz vor ihrem Auftritt bei der Mozartwoche standen die Musiker allerdings vor einem riesigen Problem, das den Auftritt in Salzburg beinahe zum Platzen gebracht hätte: Sänger Ramadu erhielt kein Visum für die Einreise nach Österreich!