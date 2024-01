Sexueller Missbrauch muss geheim bleiben

Man kann es nicht verstehen und muss es nicht. Bei eingehender Betrachtung wird die Sachlage sogar peinlich: Staatsanwältin Patrizia Lendzian verlangte, die Öffentlichkeit noch vor Verlesung ihrer Anklageschrift des Saales zu verweisen. Was geht diese Dame der Opferschutz an, die den Senior eigentlich wegen sexuellen Missbrauchs Unmündiger verurteilt sehen will? Nix. Sogar Richterin Doris Halper-Praunias und der beisitzende Gerichts-Präsident Karl Mitterhöfer schienen verwundert ob dieser Forderung.