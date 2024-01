„Tiwag-Kunden müssen sofort entschädigt werden“

Die Tiroler Landtagsparteien fordern nach dem von der AK am Dienstag präsentierten Gerichtsurteil vom Landesenergieversorger Tiwag eine Zahlung an die Kunden. In einer Stellungnahme kündigt das Unternehmen eine solche auch an. LH Anton Mattle sieht sich indes „in meinem Kurs bestätigt“.