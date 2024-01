Standort der Shell-Tankstelle scheint wie verhext!

„Gut aufgestellt“

Shell-Pächter Walter Steeg von der WaDa Steeg GesmbH will sich zu dem zäh anlaufenden Geschäft nicht äußern. Lieber lässt er dem Konzern den Vortritt. „Im Bereich PKW sehen wir den Fokus in Zukunft klar in Richtung E-Mobilität. E-Autofahrern wird derselbe Komfort geboten, wie anderen Kunden, was sich an der steigenden Auslastung seit der Eröffnung vor Monaten widerspiegelt. Wir sind damit gut aufgestellt für die Zukunft und bereuen den Standort in keiner Weise“, heißt es vonseiten des weltweit größten Mineralöl- und Erdgasunternehmens, das zuletzt einen Gesamtumsatz von mehr als 386 Milliarden Dollar erzielte.