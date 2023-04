Shell-Tankstelle in Siegendorf ist so gut wie fix

Während mich Peter Krenmayr per SMS aufs Übelste beschimpfte, suchten mich die Chapeau-Geschäftsführer Andreas und Christoph Gottesheim auf meinem Arbeitsplatz auf und boten mir in Anwesenheit meines Chefs 2.000 Euro an, wenn ich meinen Einspruch gegen den Baubescheid zurückziehe.

Gerd Eisner, Jurist und Grundbesitzer