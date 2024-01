Kanye bei Zeremonie von Charlie Wilson vermummt

Rap-Größen wie Snoop Dogg, Babyface, Kanye West und Tyler, The Creator zollten dem US-Sänger Charlie Wilson am Montag auf dem berühmten „Walk of Fame“ im Herzen von Hollywood Tribut. Dort enthüllte der R&B-Musiker an seinem 71. Geburtstag seine Sternenplakette. West trug zu dem festlichen Anlass eine Vollgesichtsmaske und Latexhandschuhe.