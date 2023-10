Stefani im Sternen-Glitzer-Kleid am „Walk of Fame“

Bekannt wurde Gwen Stefani in den 1990er-Jahren als Frontfrau der Rockband No Doubt mit dem Welthit „Don‘t Speak“. Die Grammy-Preisträgerin hat seit 2004 mit „Love. Angel. Music. Baby.“ oder „This Is What the Truth Feels Like“ auch Soloalben herausgebracht. Zusammen mit ihrem Ehemann nahm sie Songs wie „Nobody But You“ oder „Happy Anywhere“ auf.