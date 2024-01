Kellerabteile geplündert: Zeugen schlugen Alarm

Auf Fahrräder „spezialisiert“ war ein Einbrecher-Duo in Osttirol: Die zunächst unbekannten Täter brachen in einem Mehrparteienhaus in Lienz mehrere Kellerabteile auf, schnappten sich hochwertige Fahrräder, luden diese in einen Transporter und machten sich daraufhin aus dem Staub. Zeugen schlugen Alarm, ein Verdächtiger konnte geschnappt werden.