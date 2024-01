Neuseeland verbannt zum Teil Ewigkeitschemikalien

Sogenannte „Ewigkeitschemikalien“ sind in sehr vielen alltäglichen Gegenständen zu finden: in Textilien, Möbeln, Kochgeschirr und in vielen Kosmetikprodukten wie Nagellack, Rasierschaum, Lippenstift, Zahnseide und Mascara. Sie dienen beispielsweise dazu, die Haut zu glätten oder um Kosmetik haltbarer oder streichfähiger zu machen. Doch ab Ende 2026 sollen diese Stoffe per Gesetz nicht mehr in neuseeländischen Regalen zu finden sein.