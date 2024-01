Kleinkind war im Auto eingeschlossen

Dann meldet sich ein besorgter Vater. Auf einem Parkplatz im Stadtteil Auen steht sein Auto - darin eingeschlossenen seine kleine Tochter! Der Schlüssel liegt auf dem Fahrersitz! „Mit einem speziellen Luftkissen und Kunststoffkeilen wird von beiden Seiten versucht, die Tür so weit zu öffnen, um an den Schlüssel zu gelangen“, so Oberbrandmeister Alexander Scharf. Schließlich wird mit Werkzeug die hintere Tür des Autos geöffnet, das Kind wird unverletzt befreit und mit Stofftieren getröstet. Warum das Auto verschlossen war, obwohl der Schlüssel drinnen lag, ist noch unklar.